ارتفاع صادرات الخام السعودية لـ7.700 مليون برميل يوميًا

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في أكتوبر إلى 7.700 مليون برميل يوميا من 7.433 مليون برميل يوميا في سبتمبر .

يذكر أن الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يقدمون الأرقام الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها في موقعها على الإنترنت.