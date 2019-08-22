البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.43% ، عند مستوى 1830.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2,116 صفقة.