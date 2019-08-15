البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.21% ، عند مستوى 1864.76 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالي نحو 2.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 2.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1,471صفقة.