البنك الدولي يعلن أن السودان مؤهل لمنح بنحو ملياري دولار بعد تسوية متأخرات

قال البنك الدولي، الجمعة، إن السودان مؤهل لمنح بنحو ملياري دولار بعد تسوية متأخرات. وأوضح رئيس البنك الدولي إن تحرك السودان يضعه على مسار"تخفيف مستدام للدين".