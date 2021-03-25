رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل وفد البنك الدولي

استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم المدير القُطري للبنك الدولي للسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وأرتريا عثمان ديون والوفد المرافق له بحضور وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم.