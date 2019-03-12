أكبر مصارف ألمانيا تتجه نحو الاندماج وسط قلق المستثمرين

أكد وزير المالية الألماني أولاف شولز اليوم الاثنين أن دويتشه بنك وكومرتس بنك، أكبر مصرفين مدرجين في ألمانيا، يجريان محادثات حول اندماج محتمل.

وأبلغ شولز الصحفيين حينما سُئل عما ذكرته تقارير إعلامية بشأن محادثات اندماج قائلا "هناك محادثات حول الموقف".

وذكرت رويترز ومؤسسات إخبارية أخرى، نقلا عن مصادر لم تسمها في مطلع الأسبوع أن الرئيس التنفيذي في دويتشه بنك كريستيان سوينغ اتفق على إجراء محادثات تمهيدية مع كومرتس بنك المنافس.