أسهم اليابان تغلق عند أعلى مستوى في 5 أسابيع ونصف

بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في خمسة أسابيع ونصف الأسبوع عند الإغلاق اليوم، بدعم من آمال بأن تحفيز من أكبر اقتصادات في العالم سيساهم في منع ركود عالمي.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعًا 0.56 في المئة إلى 21318.42 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.91 في المئة إلى 1551.11 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثاني من أغسطس.

وتلقت أسواق الأسهم العالمية دفعة بعد أن قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه سيخفض السيولة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات، متيحًا سيولة لدعم الاقتصاد المتباطئ الذي يتعرض لضغوط بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.