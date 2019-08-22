بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 6ر3 نِقَاط

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 6,3 نقطة ليبلغ مستوى 1ر6000 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر106 مليون سهم تمت من خلال 5093 صفقة نقدية بقيمة 7ر22 مليون دينار كويتي (نحو 18ر77 مليون دولار أمريكي)، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر10 نِقَاط ليصل إلى مستوى 9ر4799 نقطة بنسبة 22ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 14ر67 مليون سهم تمت عبر 2241 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 ملايين دينار (نحو 92ر12 مليون دولار)

كما انخفض مؤشر السوق الأول 51ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 18ر6610 نقطة بنسبة انخفاض 01ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر39 مليون سهم تمت عبر 2852 صفقة بقيمة 81ر18 مليون دينار (نحو 95ر63 مليون دولار).