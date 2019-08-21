بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 6ر25 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 6ر25 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6003 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 % .

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر118 مليون سهم تمت من خلال 5186 صفقة نقدية بقيمة 8ر21 مليون دينار كويتي (نحو 12ر74 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 02ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 30ر4810 نقاط بنسبة 27ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر82 مليون سهم تمت عبر 2493 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 ملايين دينار (نحو 6ر14 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر31 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6610 نقطة بنسبة 48ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر35 مليون سهم تمت عبر 2693 صفقة بقيمة 8ر17 مليون دينار (نحو 8ر65 مليون دولار).