الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.08%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.08 % أي ما يعادل 31 نقطة، وأقفل عند مستوى 41036 نقطة

وبلغت كمية التداول 54643830 سهماً، نفذت في 338 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 122 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 191 شركة، واستقرت قيمة أسهم 25 شركة.