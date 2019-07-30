الإسترليني يواصل التراجع أمام الدولار الأمريكي

واصل الجنية الإسترليني اليوم تراجعه أمام الدولار الأمريكي بسبب المخاوف من مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي دون إتفاق.

وتداول الباوند في أسواق المال اللندنية صباح اليوم عند 1.21687 مقابل العملة الأمريكية مقارنة مع 1.22215 مع إغلاق الأسواق أمس.

ويأتي هذا عقب تصريح رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بعزمه تنفيذ عملية المغادرة نهاية شهر أكتوبر المقبل بأي حال من الأحوال.