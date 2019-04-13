الجنية الإسترليني يرتفع بعد تراجع

ارتفع الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد تراجع قلق المستثمرين من تنفيذ الخروج الصعب هذا الأسبوع.

وتداول الإسترليني في أسواق المال اللندنية منتصف اليوم عند 1.3109 مقابل العملة الأمريكية محققاً إرتفاعاً بنسبة 0.41 % مقارنة مع معدلات الأمس.

ويأتي هذا على خلفية إتفاق الحكومة البريطانية والإتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي على تأجيل موعد بريكزيت حتى نهاية اكتوبر المقبل بدلاً عن اليوم 12 ابريل.