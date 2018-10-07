تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالصين أكثر من المتوقع في سبتمبر

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول مع انخفاض اليوان أكثر امام الدولار وسط توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني يوم الأحد أن الاحتياطيات نزلت 22.69 مليار دولار في سبتمبر أيلول إلى 3.087 تريليون دولار مقارنة مع تراجع بلغ 8.23 مليار في أغسطس آب.
توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تنخفض الاحتياطيات خمسة مليارات إلى 3.105 تريليون دولار.
ونزل اليوان للشهر السادس على التوالي في سبتمبر أيلول مع استمرار قوة الدولار مما يشير إلى أن بكين ربما ليست في عجلة للتدخل نظرا لأن ضعف العملة سيدعم مصدريها مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ونزلت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 70.327 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من 71.228 مليار في نهاية أغسطس آب.
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تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
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