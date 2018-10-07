تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالصين أكثر من المتوقع في سبتمبر

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول مع انخفاض اليوان أكثر امام الدولار وسط توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني يوم الأحد أن الاحتياطيات نزلت 22.69 مليار دولار في سبتمبر أيلول إلى 3.087 تريليون دولار مقارنة مع تراجع بلغ 8.23 مليار في أغسطس آب.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تنخفض الاحتياطيات خمسة مليارات إلى 3.105 تريليون دولار.

ونزل اليوان للشهر السادس على التوالي في سبتمبر أيلول مع استمرار قوة الدولار مما يشير إلى أن بكين ربما ليست في عجلة للتدخل نظرا لأن ضعف العملة سيدعم مصدريها مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ونزلت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 70.327 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من 71.228 مليار في نهاية أغسطس آب.