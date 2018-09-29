وزير النفط العراقي يعلن بدء إنتاج واستثمار الغاز المصاحب من حقل الناصرية جنوب العراق

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم، عن المباشرة بإنتاج واستثمارالغاز المصاحب للنفط الخام المستخرج من حقل الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق, بمعدل 50 مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

وأوضح اللعيبي وفق بيان صادر عن وزارته بأن هذا الإنجاز تحقق بجهود العاملين في شركة نفط ذي قار والشركات الوطنية المساندة لها حصرًا، مضيفًا بأن هذا المشروع يمثل خط الشروع لتحقيق الهدف المخطط له في استثمار 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم من حقول المحافظة المذكورة، خلال الفترة القليلة المقبلة.