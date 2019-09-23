مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع بنسبة 038ر1 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 70،4006 نقطة مرتفعًا بـ 15،41 نقطة بنسبة 038،1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 55،3965 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 905 آلاف و 800 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2،11 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و 147 ألف و 210 ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد إرتفعت بنسبة 242،0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 76ر18 مليار ريال عماني.