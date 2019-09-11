البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.19% ما يعادل 0.98 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 520.73 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 53,241 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 117,681.255 دولاراً نفذت من خلال 51 صفقة.