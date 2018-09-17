صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير جميع سيناريوهات مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي على الاقتصاد

حذر صندوق النقد الدولي من تأثير جميع سيناريوهات مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني.
وأوضحت المديرة التنفيذية للصندوق كريستين لاقاردي خلال تقديمها تقريراً للخزانة البريطانية اليوم حول عملية المغادرة إن أي صفقة تتوصل إليها لندن مع بروكسل لن تكون جيدة مثل الوضع السائد الآن الذي يحقق تحرك السلع والأشخاص والخدمات بانسيابية تامة.
ولفتت كريستين إلى أن عدم التوصل إلى إتفاق بين الجانبين سوف يسبب نتيجة أسوأ بكثير، حيث أن حجم الملفات التي ستحتاج معالجة سيكون كبيراً للغاية، وسيكون أمام بريطانيا حينها التفاوض حول 63 إتفاقية تجارية.
وأشارت المسؤولة الدولية إلى أن الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد البريطاني من الصفقات التي تعقد عقب الخروج من الإتحاد الاوروبي دون إتفاق لن تسد العجز الذي سيلحق بالإقتصاد جراء عملية المغادرة.
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