البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض طفيف بنسبة 0.03 % ما يعادل 0.15 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 517.06 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 238,166 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 463,683 دولاراً نفذت من خلال 93 صفقة.