البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة بلغت 0.28% ما يعادل 1.43 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 517.21 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 163,209 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 293,465 دولاراً نفذت من خلال 73 صفقة.