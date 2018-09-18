البورصة الأردنية تغلق تداولات الثلاثاء على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.34%، عند مستوى 2005.16 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 2.5 مليون دينار أردني، وسط تداول 2.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1,875 صفقة.