البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.1 % ما يعادل 0.54 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 540.49 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 284,192 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 425,260 دولار نفذت من خلال 113 صفقة.