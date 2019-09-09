البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.53 % عند مستوى 1796.66 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.7 مليون دينار أردني ، وسط تداول 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1,882 صفقة.