البورصة الأردنية تغلق على انخفاض
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البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

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العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية
عمان - العرب اليوم

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.53 % عند مستوى 1796.66 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.7 مليون دينار أردني ، وسط تداول 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1,882 صفقة.

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البورصة الأردنية تغلق على انخفاض البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



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