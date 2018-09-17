البورصة الأردنية تغلق تداولات الإثنين على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.33 %، عند مستوى 1998.43 نقطة.

وبلغ حجم التداول الاجمالي نحو 3.6 مليون دينار أردني ، وسط تداول 2.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1,976 صفقة.