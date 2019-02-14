توقعات بوقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية ينعش أسعار الذهب

ارتفعت سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم بعد ان عززت البيانات الصادرة بخصوص التضخم الأمريكي التوقعات بأن يتوقف (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا العام بينما يتابع المستثمرون تطورات محادثات التجارة بين واشنطن وبكين.

وكان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 0.2 % إلى 1308.66 دولار للأونصة في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1311.80 دولار, ومن المعادن النفيسة الأخرى سجلت أونصة الفضة ارتفاع بنسبة 0.7 % لتصل إلى 15.68 دولار في حين هبط سعر البلاتين 0.2 % ليصل إلى 782 دولارًا للأونصة.