مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7729.07 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 41.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7729.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 94 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 73 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس, والعالمية, واكسا التعاونية, ومدينة المعرفة, وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكابلات, وحلواني إخوان, والتصنيع, والمواساة, والمصافي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.53% و 4.40% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وإعمار, والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1.52 نقطة ليقفل عند مستوى 2565.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 151 ألف سهم تقاسمتها 339 صفقة.