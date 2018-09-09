مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7729.07 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 41.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7729.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 94 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 73 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات شمس, والعالمية, واكسا التعاونية, ومدينة المعرفة, وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكابلات, وحلواني إخوان, والتصنيع, والمواساة, والمصافي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.53% و 4.40% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وإعمار, والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1.52 نقطة ليقفل عند مستوى 2565.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 151 ألف سهم تقاسمتها 339 صفقة.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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