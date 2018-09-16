ارتفاع حجم التجارة الخارجية المصرية غير النفطية بنسبة 15%

أكد أحدث تقرير مصري حول التجارة الخارجية غير النفطية ارتفاع حجم التجارة بنسبة 15.01% في الفترة من شهر يناير حتى يوليو من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2017م حيث سجلت 53 مليارا و48 مليون دولار مقابل 46 مليارا 122 مليون دولار .
وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 14.3% حيث بلغت 14 مليارا و892 مليون دولار ،مقابل13 مليارا و25 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ،فيما حققت الواردات زيادة بنسبة 15.28% لتبلغ 38 مليارا و156مليون دولار مقارنة بـ 33 مليارا و 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات المصرية غير النفطية بقيمة مليارا و 433 مليون دولار، وتلتها تركيا بقيمة مليار و 290 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 916 مليون دولار.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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