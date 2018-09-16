ارتفاع حجم التجارة الخارجية المصرية غير النفطية بنسبة 15%

أكد أحدث تقرير مصري حول التجارة الخارجية غير النفطية ارتفاع حجم التجارة بنسبة 15.01% في الفترة من شهر يناير حتى يوليو من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2017م حيث سجلت 53 مليارا و48 مليون دولار مقابل 46 مليارا 122 مليون دولار .

وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 14.3% حيث بلغت 14 مليارا و892 مليون دولار ،مقابل13 مليارا و25 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ،فيما حققت الواردات زيادة بنسبة 15.28% لتبلغ 38 مليارا و156مليون دولار مقارنة بـ 33 مليارا و 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات المصرية غير النفطية بقيمة مليارا و 433 مليون دولار، وتلتها تركيا بقيمة مليار و 290 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 916 مليون دولار.