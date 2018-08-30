الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.91 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.91 % أي ما يعادل 385 نقطة، وأقفل عند مستوى 41863 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 85926660 سهماً، نفذت في 339 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 109 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 211 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.