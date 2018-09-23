مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.020 %

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 42ر4486 نقطة منخفضًا بـ89ر8 نقطة وبنسبة 20ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (31ر4495) نقطة.

وبلغت قيمة التداول 525 ألفًا و 633 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 4ر61 %.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 272ر0% بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 84ر17 مليار ريال عماني.