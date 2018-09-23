مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.020 %

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 42ر4486 نقطة منخفضًا بـ89ر8 نقطة وبنسبة 20ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (31ر4495) نقطة.
وبلغت قيمة التداول 525 ألفًا و 633 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 4ر61 %.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 272ر0% بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 84ر17 مليار ريال عماني.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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