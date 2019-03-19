مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق "مسقط 30" اليوم، عند مستوى 49 ر4156 نقطة مرتفعًا بـ 33ر28 نقطة، بنسبة 69ر0 % مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 16ر4128 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 308 آلاف و 54 ريال عماني منخفضة بنسبة 6 ر54 % مقارنة بآخر جلسة تداول والتي بلغت 7 ملايين و 289 ألفًا و 559 ريالًا عمانيًا.