مؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الأحد مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 20ر4563 نقطة مرتفعًا بـ 69ر4 نقطة وبنسبة 10 ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 51ر4558 نقطة.
و بلغت قيمة التداول مليونين و950 ألفًا و295 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 80ر30 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و263 ألفًا و345 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 073ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 86ر17 مليار ريال عماني.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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