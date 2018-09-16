مؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الأحد مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 20ر4563 نقطة مرتفعًا بـ 69ر4 نقطة وبنسبة 10 ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 51ر4558 نقطة.

و بلغت قيمة التداول مليونين و950 ألفًا و295 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 80ر30 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و263 ألفًا و345 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 073ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 86ر17 مليار ريال عماني.