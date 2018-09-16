بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5134 نقطة بنسبة انخفاض 09ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر102 مليون سهم تمت من خلال 4730 صفقة نقدية بقيمة 7ر21 مليون دينار كويتي (نحو 61ر71 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4748 نقطة وبنسبة انخفاض 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 14ر65 مليون سهم تمت عبر 1934 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 52ر14 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر1 نقطة ليصل إلى 3ر5347 مستوى نقطة وبنسبة انخفاض 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر37 مليون سهم تمت عبر 2796 صفقة بقيمة 3ر17 مليون دينار (نحو 09ر57 مليون دولار).