أسهم أوروبا ترتفع بدعم محادثات تجارية جديدة وقبل قرارات بنوك مركزية

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماعي البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي، وصعدت أسهم شركات السيارات والتعدين الشديدة التأثر بالتجارة بدعم من أنباء عن محادثات جديدة بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، فيما زاد المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة.
وصعد مؤشر قطاع التعدين 0.9 بالمئة ومؤشر قطاع السيارات 0.7 بالمئة، وهما أفضل القطاعات أداء، بعدما دعا مسؤولون أمريكيون الصين لإجراء محادثات تجارية جديدة لقيت ترحيبا من وزارة الخارجية الصينية.
ويترقب المستثمرون قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي، خصوصا أي تفاصيل عن خطط المركزي الأوروبي لخفض مشترياته من الأصول إلى النصف وأي تعليق من بنك انجلترا عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأدت الصفقات والنتائج إلى تحركات قوية لبعض الأسهم، حيث صعد بنك ناتيكسيس الفرنسي 4.9 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس، بعدما قرر بيع أنشطة التمويل المتخصصة إلى شركته الأم بي.بي.سي.إي واستخدام جزء من الحصيلة البالغة 2.7 مليار يورو (3.1 مليار دولار) في عمليات استحواذ.
وهبط سهم روبيس لتوريد المكونات الكهربائية 14 بالمئة بعد إعلان الشركة عن أرباح مخيبة للآمال في النصف الأول.
GMT 12:35 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرالبورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.1 %
GMT 12:33 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7590.65 نقطة
GMT 12:31 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرالمؤشر نيكي يصعد بفضل آمال محادثات التجارة بين الصين وأميركا
GMT 12:25 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرالسعودية تسعى لشراء 595 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة
GMT 12:16 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرالدولار يرتفع والأنظار على اجتماعات 3 بنوك مركزية
جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
أرسل تعليقك