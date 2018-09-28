واردات آسيا من النفط الإيراني تبلغ أدنى مستوى في شهرين خلال أغسطس

أظهرت بيانات حكومية وبيانات تتبع الناقلات أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الإيراني بلغت أدنى مستوى في شهرين خلال أغسطس آب متضررة من انخفاض مشتريات كوريا الجنوبية بأكثر من 80 في المئة قبيل العقوبات الأمريكية الوشيكة على طهران.