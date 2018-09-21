نقلت وكالة إنترفاكس عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله يوم الجمعة إن العقوبات الأمريكية التي تطال شركة سوخوي المتخصصة في صناعة الطائرات هي ”فعل آخر من أفعال المنافسة غير العادلة“.