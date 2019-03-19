فنزويلا توقف صادراتها النفطية للهند

قالت وزارة الطاقة في أذربيجان نقلا عن وزير النفط الفنزويلي أن "فنزويلا أوقفت صادراتها النفطية إلى الهند وتدرس جعل روسيا والصين وجهتيها الرئيسيتين للتصدير".

وأصدرت الوزارة بيانا بعد محادثات في باكو بين وزير طاقة أذربيجان ووزير النفط الفنزويلي ورئيس شركة النفط الوطنية بي.دي.في.إس.إيه مانويل كيفيدو.

وقال البيان: "خلال الاجتماع، قال كيفيدو إنه لمنع خفض حاد، يجري تطبيق عدد من الإجراءات وإنه يجري تنويع سوق التصدير".

وأضاف: "روسيا والصين تُعتبران الوجهتين الرئيسيتين بسبب وقف صادرات النفط للهند".

وفي وقت سابق من العام الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على صناعة النفط بفنزويلا وهي تضغط على الهند لوقف شراء النفط الفنزويلي.