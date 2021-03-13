استمرار انهيار سعر العملة اللبنانية وسعر الدولار يصل إلى 12 ألف ليرة
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استمرار انهيار سعر العملة اللبنانية وسعر الدولار يصل إلى 12 ألف ليرة

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العرب اليوم - استمرار انهيار سعر العملة اللبنانية وسعر الدولار يصل إلى 12 ألف ليرة

الدولار الأمريكي
بيروت - العرب اليوم

استمرار انهيار سعر العملة اللبنانية وسعر الدولار يصل إلى 12 ألف ليرة

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استمرار انهيار سعر العملة اللبنانية وسعر الدولار يصل إلى 12 ألف ليرة استمرار انهيار سعر العملة اللبنانية وسعر الدولار يصل إلى 12 ألف ليرة



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باريس ـ العرب اليوم

تسيطر صيحة تنسيق البليزر الأوفر سايز على إطلالات النجمات ومدونات الموضة، اللواتي يعشقن إعتماد هذا الأسلوب العصري الذي رأيناه أيضاً على منصات عرض دور الأزياء، ورغم أن هذه القطعة ليست جديدة على الموضة لكن النجمات تبتكرن في كل مرة أفكاراً جديدة من أجل تنسيق البليزر الأوفر سايز بطريقة كاجول وعصرية.هايلي بيبر تعرف كيف تتألق بأجمل الصيحات، وأكثر ما تعشقه هو تنسيق البليزر الأوفر سايز مع إطلالاتها، وتسحرنا في كل مرة بمهارتها بإعتماد هذا اللوك، سواء نسّقت البليزر الأسود مع الكورسيه والبنطلون الدنيم، أو بالبدلة الكاملة الأوفر سايز باللون الأحمر والتي نسّقت معها الهودي الأبيض. أما جيجي حديد فتبرع بإطلالاتها الستريت ستايل والتي تجمع بين الأناقة وأجدد الصيحات، قومي بتنسيق البليزر الأوفر سايز مع السروال الجلد وأضيفي إلى اللوك التي...المزيد

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