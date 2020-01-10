سعر الجنيه المصري مقابل دينار كويتي اليوم الجمعة 10 كانون الثاني يناير 2020
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سعر الجنيه المصري مقابل دينار كويتي اليوم الجمعة 10 كانون الثاني يناير 2020

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصري مقابل دينار كويتي اليوم الجمعة 10 كانون الثاني يناير 2020

العملات العربية
القاهرة - العرب اليوم

بداية تعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالآتي 1 دينار كويتي = 52.692 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي



 

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سعر الجنيه المصري مقابل دينار كويتي اليوم الجمعة 10 كانون الثاني يناير 2020 سعر الجنيه المصري مقابل دينار كويتي اليوم الجمعة 10 كانون الثاني يناير 2020



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واشنطن - العرب اليوم

تألقت بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra في أحدث اطلالة لها بقصات سترات واسعة وشبابية تناسب ساعات النهار. واللافت اختيارها السترة البيضاء المضلعة من دار Chanel وتنسيقها مع البنطلون الاسود ذات الارجل الواسعة التي تساعد على اخفاء الوزن الزائد. كما لا تتردد بارتداء قصات سترات سوداء بأسلوب البومبر مع التوبات الواسعة التي تخفي الوزن الزائد في منطفة البطن. ومن اجمل قصات سترات التي تخفي الوزن الزائد بأسلوب بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra، موضة البلايزر الطويلة والواسعة وغالباً ما تختارها بألوان فاتحة مثل التدرجات الزهرية والرمادية مع القصات التي تتخطى حدود الخصر. ولاشيء يغني عن اختيار قصات سترات من الفرو الملون لاخفاء الوزن الزائد خصوصاً عندما ترتدين اللون الابيض. قد يهمك ايضا: النجمة بريانكا تشوبرا تؤكد أن دوقة ساسكس ضحية للعنصرية بريانكا تشوبرا...المزيد

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