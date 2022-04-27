اليورو يُسجل أدنى مستوى في 5 سنوات بعد تعليق روسيا لإمدادات الغاز
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اليورو يُسجل أدنى مستوى في 5 سنوات بعد تعليق روسيا لإمدادات الغاز

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العرب اليوم - اليورو يُسجل أدنى مستوى في 5 سنوات بعد تعليق روسيا لإمدادات الغاز

اليورو
موسكو - العرب اليوم

انخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار منذ أبريل/ نيسان عام 2017، وسط مخاوف المستثمرين بشأن النمو والتهديدات حول إمدادات الطاقة من روسيا وتراجع اليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.2% إلى 1.0616 دولار، متجاوزا أدنى مستوى وصل إليه في الأسابيع الأولى لوباء فيروس كورونا في مارس/ آذار 2020، بحسب وكالة "بلومبيرغ" وجاء ذلك بعدما أعلنت روسيا وقف إمدادات الغاز الموجهة إلى بولندا وبلغاريا. وهناك الآن احتمال أن ينهي اليورو شهر أبريل دون توجهه الصاعد الذي دام 20 عاما، مما قد يضع آمال التكافؤ مع الدولار في مهب الريح تسارع مكاسب الدولار ووقف روسيا لصادرات الطاقة يضيفان إلى الرياح المعاكسة للعملة الأوروبية، خاصة في ظل موقف البنك المركزي الأوروبي الأكثر حذرا بشأن تشديد السياسة النقدية مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي.

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اليورو يُسجل أدنى مستوى في 5 سنوات بعد تعليق روسيا لإمدادات الغاز اليورو يُسجل أدنى مستوى في 5 سنوات بعد تعليق روسيا لإمدادات الغاز



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