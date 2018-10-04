البورصة الأردنية تغلق تداولات الخميس على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.13%، عند مستوى 1980.45 نقطة.

وبلغ حجم التداول الاجمالي نحو 5.9 مليون دينار أردني، وسط تداول 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2،399 صفقة.