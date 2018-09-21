أسهم أوروبا ترتفع مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

ارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة عند الفتح يوم الجمعة معززة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي بلغت فيه بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة بفضل انحسار مخاوف الحرب التجارية وصعدت الأسهم الآسيوية.