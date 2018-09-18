تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7.120 مليون برميل يوميًا في يوليو

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء تراجع صادرات النفط الخام السعودية في يوليو تموز إلى 7.120 مليون برميل يوميا من 7.240 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

تُقدم الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.