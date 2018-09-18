تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7120 مليون برميل يوميًا في يوليو
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تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7.120 مليون برميل يوميًا في يوليو

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العرب اليوم - تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7.120 مليون برميل يوميًا في يوليو

حفارات النفط
الرياض - العرب اليوم

 أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء تراجع صادرات النفط الخام السعودية في يوليو تموز إلى 7.120 مليون برميل يوميا من 7.240 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

تُقدم الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7120 مليون برميل يوميًا في يوليو تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7120 مليون برميل يوميًا في يوليو



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تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7120 مليون برميل يوميًا في يوليو تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7120 مليون برميل يوميًا في يوليو



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هيلي بالدوين أنيقة خلال عرض أزياء "أديداس"

لندن - ماريا طبراني

ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو.  وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية

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