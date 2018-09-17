روسيا تؤكد أن أوبك والمستقلون سيناقشون سيناريوهات الإنتاج في الجزائر

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الاثنين إن جميع السيناريوهات الممكنة بخصوص إنتاج النفط قد تخضع للنقاش في اجتماع بين دول أوبك والمنتجين غير الأعضاء في الجزائر خلال الشهر الجاري.
وردا على سؤال عما إذا كانت أوبك والمنتجون الآخرون في إطار ما يعرف باسم أوبك+ قد يناقشون زيادة الإنتاج من المستويات المتفق عليها في يونيو حزيران، قال نوفاك ”أعتقد أن لدينا إمكانية لمناقشة أي سيناريوهات محتملة“.
وقال نوفاك إن اجتماع أوبك+ سيناقش توقعات العرض والطلب في الربع الأخير. وأضاف أن روسيا مستعدة لمناقشة التعاون مع الولايات المتحدة لإحداث توازن في سوق النفط لكنها لا تجري مثل تلك المباحثات في الوقت الراهن.
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