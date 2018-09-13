البورصة الأردنية تغلق تداولات الخميس على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.51%، عند مستوى 1992.33 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.5 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.5 مليون سهم، نفذت من خلال 1,785 صفقة.
GMT 10:41 2018 الإثنين ,30 تموز / يوليوالبورصة الأردنية تغلق تداولات الإثنين على انخفاض
GMT 14:30 2018 الأحد ,22 تموز / يوليوالبورصة المصرية تخسر 3.3مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها في ختام التعاملات
GMT 12:18 2018 السبت ,21 تموز / يوليوبرلين ترفع العقوبات الاقتصادية الرمزية عن تركيا
GMT 00:20 2018 الأحد ,27 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دينار عراقي الأحد
GMT 20:31 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوسعر الجنية المصري مقابل الدينار تونسي الأربعاء
جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
أرسل تعليقك