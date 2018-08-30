البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.04% ، عند مستوى 1985.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.2 مليون دينار أردني ، وسط تداول 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1,716 صفقة.