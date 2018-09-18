النفط يرتفع مع إبداء السعودية رضاها بصعود الأسعار

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن أبدت السعودية ارتياحها لصعود نطاق السعر قبيل اجتماع للدول المنتجة الرئيسية في الجزائر.

وفي الساعة 0923 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.03 دولار إلى 79.09 دولار للبرميل بعد أن سجلت 79.32 دولار.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا إلى 69.80 دولار للبرميل بعد أن صعد أكثر من دولار إلى 69.95 دولار للبرميل.

وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتركس الاستشارية ”أسعار النفط ارتفعت بعد أن قالت السعودية إنها مرتاحة في ظل سعر يتجاوز 80 دولارا للبرميل من خام برنت“.

لكن السوق تأثرت أيضا بتصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ألقى بظلاله على توقعات الطلب على الخام من أكبر بلدين مستهلكين له في العالم.

وقالت الصين يوم الثلاثاء إنه لا خيار أمامها سوى الرد على إجراءات التجارة الأمريكية الجديدة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما عشرة بالمئة على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار.