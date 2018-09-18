النفط يرتفع مع إبداء السعودية رضاها بصعود الأسعار

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن أبدت السعودية ارتياحها لصعود نطاق السعر قبيل اجتماع للدول المنتجة الرئيسية في الجزائر.
وفي الساعة 0923 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.03 دولار إلى 79.09 دولار للبرميل بعد أن سجلت 79.32 دولار.
وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا إلى 69.80 دولار للبرميل بعد أن صعد أكثر من دولار إلى 69.95 دولار للبرميل.
وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتركس الاستشارية ”أسعار النفط ارتفعت بعد أن قالت السعودية إنها مرتاحة في ظل سعر يتجاوز 80 دولارا للبرميل من خام برنت“.
لكن السوق تأثرت أيضا بتصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ألقى بظلاله على توقعات الطلب على الخام من أكبر بلدين مستهلكين له في العالم.
وقالت الصين يوم الثلاثاء إنه لا خيار أمامها سوى الرد على إجراءات التجارة الأمريكية الجديدة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما عشرة بالمئة على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار.
GMT 11:30 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبروزير الطاقة الروسي نوفاك يصرح أن سعر 70-80 دولارًا لبرميل النفط مؤقت وبفعل العقوبات
GMT 11:24 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرتراجع صادرات الخام السعودية إلى 7.120 مليون برميل يوميًا في يوليو
GMT 11:22 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرمستشار إيراني يصرح أن العقوبات لن توقف مبيعات طهران النفطية
GMT 11:18 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرباركيندو يأمل في الاتفاق على تعاون طويل الأمد لأوبك بحلول ديسمبر
GMT 11:15 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرالليرة التركية تنخفض مقابل الدولار وتمحو مكاسب رفع الفائدة
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
أرسل تعليقك