مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.54 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (89ر4366) نقطة منخفضًا بـ (56ر23) نقطة وبنسبة (54ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (45ر4390) نقطة.

وبلغت قيمة التداول (278) ألفًا و(841) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (93ر67) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (869) ألفًا و (395) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (154ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من (52ر17) مليار ريال عماني.