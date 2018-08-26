مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.54 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (89ر4366) نقطة منخفضًا بـ (56ر23) نقطة وبنسبة (54ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (45ر4390) نقطة.
وبلغت قيمة التداول (278) ألفًا و(841) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (93ر67) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (869) ألفًا و (395) ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (154ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من (52ر17) مليار ريال عماني.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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