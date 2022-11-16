الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأميركي واليورو الأوروبي اليوم الأربعاء
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الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأميركي واليورو الأوروبي اليوم الأربعاء

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العرب اليوم - الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأميركي واليورو الأوروبي اليوم الأربعاء

مؤشر الدولار
لندن ـ العرب اليوم

ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1875 دولار أمريكي، بزيادة 1.06%، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1455 يورو بزيادة 0.60%.

 

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الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأميركي واليورو الأوروبي اليوم الأربعاء الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأميركي واليورو الأوروبي اليوم الأربعاء



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