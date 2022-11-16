الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأميركي واليورو الأوروبي اليوم الأربعاء

ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1875 دولار أمريكي، بزيادة 1.06%، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1455 يورو بزيادة 0.60%.