مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.74%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 27ر4453 نقطة منخفضًا بـ 15ر33 نقطة وبنسبة 74ر0%.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 444 ألفًا و591 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 8ر174 %.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 212ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 80ر17 مليار ريال عماني.