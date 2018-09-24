بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الإثنين على انخفاض

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 6ر3 نقطة ليبلغ عند مستوى 6ر5089 نقطة بنسبة انخفاض 07ر0%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر87 مليون سهم تمت من خلال 3510 صفقات نقدية بقيمة 7ر16 مليون دينار كويتي (نحو 11ر55 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 02ر4740 نقطة وبنسبة ارتفاع 03ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر56 مليون سهم تمت عبر 1828 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 8ر12 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر6 نقطة ليصل إلى 3ر5282 مستوى وبنسبة انخفاض 12ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر30 مليون سهم تمت عبر 1682 صفقة بقيمة 7ر12 مليون دينار (نحو 91ر41 مليون دولار).