مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.34 %

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 78ر4381 نقطة مرتفعًا بـ9ر14 نقطة وبنسبة 34ر0 %.

وبلغت قيمة التداول 982 ألفًا و231 ريالًا عمانيًا بنسبة 3ر252%.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 087ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 54ر17 مليار ريال عماني.