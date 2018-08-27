مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 034
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مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.34 %

العرب اليوم -

العرب اليوم - مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.34 %

سوق مسقط للأوراق المالية
مسقط - العرب اليوم

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 78ر4381 نقطة مرتفعًا بـ9ر14 نقطة وبنسبة 34ر0 %.

وبلغت قيمة التداول 982 ألفًا و231 ريالًا عمانيًا بنسبة 3ر252%.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 087ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 54ر17 مليار ريال عماني.

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مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 034 مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 034



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مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 034 مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 034



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خلال عطلتها الصيفية في أجواء استرخائية في إيطاليا

كلوديا تخطف عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة

روما ـ يوسف مكي

تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،

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